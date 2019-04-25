Ралли на Арале: в Каракалпакстане пройдут автогонки

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Муйнакском районе Каракалпакстана 2-4 мая пройдет авторалли, в котором примут участие спортсмены из разных регионов республики. Об этом сообщается на портале uzbekistan.travel.

Гонки пройдут на трассе протяженностью 364 километра. В маршрут войдут осушенное дно Аральского моря, побережье озера Судочье, плато Устюрт и побережье нынешнего Аральского моря.

Участники смогут увидеть устюртские каньоны, исторические обиталища кочевых племен, караван-сарай XII-XIII веков у морского побережья, Аральское море и кладбище кораблей — главный символ трагедии Арала.

© Sputnik / Игорь Михалев Пустыня на месте Аральского моря

Напомним, в августе этого года музыканты из Германии, Дании, Японии, Украины, Швеции, Казахстана и России приедут в Муйнак на фестиваль абстрактной электронной музыки "Стихия", призванный привлечь внимание общественности к проблеме Аральского моря. На "Стихии" будут звучать абстрактные мотивы электро и эмбиента, а также жанр техно.