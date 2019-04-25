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Туристы на джипе

Ралли на Арале: в Каракалпакстане пройдут автогонки

© Sputnik / Сергей Мальгавко
В Узбекистане
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Участники увидят озеро Судочье, исторические обиталища кочевых племен и кладбище кораблей.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Муйнакском районе Каракалпакстана 2-4 мая пройдет авторалли, в котором примут участие спортсмены из разных регионов республики. Об этом сообщается на портале uzbekistan.travel

Гонки пройдут на трассе протяженностью 364 километра. В маршрут войдут осушенное дно Аральского моря, побережье озера Судочье, плато Устюрт и побережье нынешнего Аральского моря.

Участники смогут увидеть устюртские каньоны, исторические обиталища кочевых племен, караван-сарай XII-XIII веков у морского побережья, Аральское море и кладбище кораблей — главный символ трагедии Арала.

Пустыня на месте Аральского моря
© Sputnik / Игорь Михалев
Пустыня на месте Аральского моря

Напомним, в августе этого года музыканты из Германии, Дании, Японии, Украины, Швеции, Казахстана и России приедут в Муйнак на фестиваль абстрактной электронной музыки "Стихия", призванный привлечь внимание общественности к проблеме Аральского моря. На "Стихии" будут звучать абстрактные мотивы электро и эмбиента, а также жанр техно.

Пустыня на месте Аральского моря
Центр "Стратегия развития"
Пустыня на месте Аральского моря
Теги:
Каракалпакстан, Гонки, Ралли, Аральское море



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