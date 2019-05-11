В Узбекистане запретили продавать мясо с открытых прилавков

Правительство утвердило ветеринарно-санитарные нормы и правила производства, хранения и продажи продуктов и сырья животноводства.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Узбекистане введены новые требования при продаже мяса, сообщается на официальном Telegram-канале Министерства юстиции. Ветеринарно-санитарные нормы и правила производства, хранения и продажи продуктов и сырья животноводства прописаны в постановлении правительства.

Так, продажа мясных продуктов не разрешается, если:

забой произведен не на специализированных предприятиях или мини-бойнях;

доставка произведена неустановленными транспортными средствами;

отсутствуют ветеринарные документы;

специализированное предприятие по забою не имеет формы № Ф-200;

отсутствует заключение ветеринарно-санитарной экспертизы;

ноги и голова покрыты шерстью, птица не ощипана;

отсутствует в единой электронной базе мяса, с гарантированной ветеринарно-санитарной безопасностью.

Кроме того, запрещено подвешивать мясо в комнате или на воздухе, а также оставлять его в открытом виде на прилавках или земле.

Пол транспорта, в котором перевозят мясо и мясные продукты, а также посуда должны быть гладкими, удобными для чистки и дезинфекции. Необходимо использовать материалы, которые не влияют на качество продукта и здоровье потребителей.

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