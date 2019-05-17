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Умер экс министр связи Узбекистана Комилжон Рахимов

Умер экс-министр связи Узбекистана Комилжон Рахимов

В Узбекистане
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Труд Комилжона Рахимова был высоко оценен государством, и в 1996 году ему было присвоено почетное звание "Заслуженный работник связи Узбекистана".

ТАШКЕНТ, 17 мая - Sputnik. Вчера, 16 мая, в возрасте 73 лет скончался выдающийся эксперт в области коммуникаций и государственный деятель Комилжон Рахимов, сообщает УзА.

Комилжон Рахимов в 1969 году окончил Ташкентский электротехнический институт связи (ныне Ташкентский университет информационных технологий) и начал свою деятельность в 1971 году в должности старшего инженера в управлении связи Хорезмской области.

В течение своей 32-летней карьеры Комилжон работал главным инженером, заместителем начальника, начальником управления связи Хорезмской области, заместителем министра связи, министром связи (1985–1995), заместителем премьер-министра Республики Узбекистан (1995–1998). Он внес достойный вклад в развитие почтовой отрасли и телекоммуникационной сферы Узбекистана, воспитание зрелых, квалифицированных специалистов, освоивших современные технологии.

Труд Комилжона Рахимова был высоко оценен государством, и в 1996 году ему было присвоено почетное звание "Заслуженный работник связи Узбекистана".

Теги:
узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан, смерть



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