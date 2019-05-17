Чай, кофе и Wi-Fi: за что пассажиры не должны платить на вокзалах и в поездах

Антимонопольный комитет и АО "Узбекистон темир йуллари" составили список бесплатных услуг на вокзалах и в поездах.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Узбекистане утвержден перечень дополнительных услуг, предоставляемых пассажирам на железнодорожных вокзалах и в пути, сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета. Теперь бесплатные и платные услуги четко разграничены.

Так, в список бесплатных включены предоставление тележки, Wi-Fi в залах ожидания (до двух часов), зарядки для телефонов и ноутбуков, тележки для инвалидов, услуги медпункта и библиотеки.

Кроме того, пассажиры не должны платить за воду, чай, кофе и сахар в пути следования поезда.

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На платной основе могут оказываться услуги рекламы, упаковки и хранения багажа, VIP-зала, парикмахерской и другие.

Как отметили в комитете, перечень утвержден совместно с АО "Узбекистон темир йуллари".

Ранее сообщалось, что железнодорожное предприятие разработало проект по обновлению локомотивов на 266 миллионов долларов. Часть его будет финансироваться с помощью заемных средств Азиатского банка развития. В документе также представлен план погашения займа. Покупку новых железнодорожных составов планируют завершить к 2021 году. Компания уже заключила контракт с испанской Talgo на покупку двух пассажирских поездов.