Кино на колесах: ташкентцы встретили первый в стране передвижной кинотеатр

Киномобиль - это автомобиль MAN, который за считанные минуты превращается в кинозал – его прицеп раздвигается в ширину на 6 метров, он способен вместить 80 зрителей.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. В Ташкент прибыл первый в республике киномобиль.

Он расположился на одной из самый оживленных улиц в самом центре города - на Бродвее, пишет "Даракчи".

Киномобиль - это автомобиль MAN, который за считанные минуты превращается в кинозал – его прицеп раздвигается в ширину на 6 метров, он способен вместить 80 зрителей.

Пресс-служба президента Узбекистана Проект первого в Узбекистане мобильного кинотеатра "Киномобиль"

Мобильный кинотеатр оснащен современным техническим оборудованием от ведущих мировых производителей. Здесь установлена звуковая система Dolby 5+1, а фильмы можно смотреть в форматах 2D и 3D.

Киномобиль имеет встроенную систему отопления и вентиляции.

Мобильный кинотеатр пробудет в Ташкенте до 28 мая, а затем отправится путешествовать по областям республики.