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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш затронул проблему Арала в Instagram

JEWEL SAMAD / AFP
В Узбекистане
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Он посетил Аральское море в Узбекистане в 2017 году и стал свидетелем одной из крупнейших экологических катастроф нашего времени.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш создал себе страничку в Instagram и поделился с пользователями снимком Арала.

По его словам, он посетил Аральское море в Узбекистане в 2017 году.

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Публикация от António Guterres (@antonioguterres)

"Два года назад я побывал на Аральском море, где стал свидетелем одной из крупнейших экологических катастроф нашего времени. Аральское море когда-то было четвертым по величине озером в мире, и его постепенное высыхание в течение нескольких десятилетий вызвало ряд проблем для правительств и сообществ в регионе. Моя поездка была напоминанием о трагических последствиях пренебрежения нашей планетой, но я также смог увидеть, как при правильной поддержке сообщества может измениться положение вещей", – написал он в Instagram.

Гуттереш: политические изменения в Узбекистане объединили Центральную Азию >>

Сейчас в новом аккаунте Гутерриша достаточно много фотографий и 42 тысячи подписчиков.

Кстати, Антонио Гуттереш в ходе выступления на 73-й ассамблее организации, в сентябре этого года, указал на важную роль Узбекистана в современном политическом процессе в ЦА.

Он лично стал свидетелем укрепления сотрудничества между странами Центральной Азии после мирного изменения политической власти в Узбекистане.

Теги:
Instagram, Instagram, Instagram, Антониу Гутерреш, Генассамблея ООН, ООН, ООН, Узбекистан, Узбекистан, Аральское море, Аральское море



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