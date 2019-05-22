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В Instagram мошенники собирают деньги на перевозку тела узбекистанца

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В Узбекистане
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В оперативных сводках МВД нет сведений о смерти/гибели граждан Узбекистана в Тюмени.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. В социальной сети Instagram распространяется видеообращение, в котором неизвестные люди просят оказать содействие в сборе денежных средств для якобы транспортировки тела гражданина Узбекистана, погибшего в Тюмени. МИД Узбекистана предупреждает, что это фейковая новость.

"По сведениям Управления МВД России по Тюменской области, в период с 1 мая 2019 года в оперативных сводках нет сведений о смерти/гибели граждан Узбекистана", - говорится в сообщении.

По сообщению МИД, граждане Узбекистана, находящиеся на территории Уральского федерального округа (Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ) России, могут в необходимых случаях обратиться в Генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге по телефонам: +7-343-272-31-66, +7-343-272-31-33, +7-965-519-42-22 (WhatsApp и Telegram). 

Не верь глазам своим: как бороться с фейковыми новостями >>

Напомним, в марте этого года в социальной сети Facebook появилась фейковая страничка председателя ГНК Бехзода Мусаева. 

Теги:
Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, сбор денег, сбор, Instagram, Instagram, Instagram, мошенничество, мошенник, МИД Узбекистана, МИД Узбекистана



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