В Ташкентской области попробуют новую систему управления ОВД

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Принято постановление президента "О внедрении качественно новой системы управления силами и средствами органов внутренних дел в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Ташкентской области", сообщает канал Министерства юстиции республики Узбекистан.
Одними из первых новую систему опробуют правоохранители Ташкентской области.
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Согласно документу, Управление внутренних дел Ташкентской области сменило название. Его переименовали в Главное управление внутренних дел Ташкентской области.
Ежемесячно хоким Ташкентской области будет получать отчет от начальника главного управления. Также будет введена рейтинговая система эффективности работы каждого из регионов.
В постановлении обрисованы также и долгосрочные перспективы развития ОВД.
1 сентября 2019 года, возрастут требования по приему на работу сотрудников.
До 1 декабря 2019 года будет внедрена новая система приема и регистрации сообщений о преступлениях и происшествиях "102".
Патрульно-постовую службу оснастят скутерами и легковыми транспортными средствами в целях полного перехода на мото- и автопатрулирование территорий регионов.