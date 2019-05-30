В Ташкентской области попробуют новую систему управления ОВД

Будут организованы центры региональной координации, а требования к сотрудникам повысятся.

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Принято постановление президента "О внедрении качественно новой системы управления силами и средствами органов внутренних дел в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Ташкентской области", сообщает канал Министерства юстиции республики Узбекистан.

Одними из первых новую систему опробуют правоохранители Ташкентской области.

Вот это технологии: чем ОВД в Ташкенте впечатлил казахстанских гостей>>>

Согласно документу, Управление внутренних дел Ташкентской области сменило название. Его переименовали в Главное управление внутренних дел Ташкентской области.

Координация, планирование и контроль деятельности органов внутренних дел регионов теперь будет осуществляться представителями начальника Главного управления. Для оперативного реагирования создадут центры региональной координации.

Ежемесячно хоким Ташкентской области будет получать отчет от начальника главного управления. Также будет введена рейтинговая система эффективности работы каждого из регионов.

В постановлении обрисованы также и долгосрочные перспективы развития ОВД.

1 сентября 2019 года, возрастут требования по приему на работу сотрудников.

Теперь должности сержантского состава патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, подразделений миграции и оформления гражданства будут комплектоваться исключительно лицами с высшим образованием или обучающимися на заочной форме, предусмотрев замещение действующих сотрудников данных подразделений без высшего образования.

До 1 декабря 2019 года будет внедрена новая система приема и регистрации сообщений о преступлениях и происшествиях "102".

Патрульно-постовую службу оснастят скутерами и легковыми транспортными средствами в целях полного перехода на мото- и автопатрулирование территорий регионов.