Чтобы не заливало: хокимият Ташкента устранит неполадки дренажной системы

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Участки дорог будут перекрыты для проведения технических работ, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.
В связи работами по устранению неполадок дренажной системы города, некоторые участки дорог будут закрыты. Нельзя будет проехать по улице Амира Темура от парка "Tashkentland" до гостиницы "Radisson". Проезд будет ограничен с 23:00 часов 6 июня до 6.00 часов утра 7 июня.
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Напомним, что погода решила немного подпортить праздник Рамазан хайит жителям Ташкента.
В Узбекистане сегодня, 6 июня, сохранится переменная облачность, осадки, гром и молния. Хокимият Ташкента попросил жителей столицы не находится под деревьями и не оставлять там автомобили.