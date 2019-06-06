Чтобы не заливало: хокимият Ташкента устранит неполадки дренажной системы

Хокимият сообщил о технических работах по устранению неполадок в системе дождевой канализации.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Участки дорог будут перекрыты для проведения технических работ, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент. Нельзя будет проехать по улице Амира Темура от парка "Tashkentland" до гостиницы "Radisson"

В связи работами по устранению неполадок дренажной системы города, некоторые участки дорог будут закрыты. Нельзя будет проехать по улице Амира Темура от парка "Tashkentland" до гостиницы "Radisson". Проезд будет ограничен с 23:00 часов 6 июня до 6.00 часов утра 7 июня.

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Напомним, что погода решила немного подпортить праздник Рамазан хайит жителям Ташкента.

Вчера вечером на улицы столицы хлынули потоки воды. Дома и кафе фактически отправились в свободное плаванье. А с небес велась настоящая "бомбардировка градом".

В Узбекистане сегодня, 6 июня, сохранится переменная облачность, осадки, гром и молния. Хокимият Ташкента попросил жителей столицы не находится под деревьями и не оставлять там автомобили.