В Ташкенте сильнейший ветер: водители боятся за свои авто - фото

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. До самого вечера в Ташкенте ожидаются сильные порывы ветра. Хокимият просит горожан не находиться рядом с деревьями и не оставлять под ними свои авто.
В столице опять непогода. Деревья падают на припаркованные автомобили.
В сети уже выкладывают фотографии неудачных происшествий.
Погода на этой неделе явно невзлюбила Ташкент. Недавно на улицы столицы хлынули потоки воды. Дома и кафешки буквально отправились в свободное плаванье. А с небес велась настоящая "бомбардировка градом".