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В Ташкенте сильнейший ветер: водители боятся за свои авто - фото

© ВОДИТЕЛИ ТАШКЕНТА
В Узбекистане
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В столице деревья падают на припаркованные автомобили. Пользователи в сети просят быть водителей предусмотрительными.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. До самого вечера в Ташкенте ожидаются сильные порывы ветра. Хокимият просит горожан не находиться рядом с деревьями и не оставлять под ними свои авто.

В столице опять непогода. Деревья падают на припаркованные автомобили.

В сети уже выкладывают фотографии неудачных происшествий.

Погода на этой неделе явно невзлюбила Ташкент. Недавно на улицы столицы хлынули потоки воды. Дома и кафешки буквально отправились в свободное плаванье. А с небес велась настоящая "бомбардировка градом".

Теги:
ветер, падение, погода, ДТП



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