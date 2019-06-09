В Чирчике военные "уничтожили" противника при помощи спецназа

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Проведены совместные учения по уничтожения противника при содействии ВВС, сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

Главной задачей данной фазы учений было уничтожение условного противника, внезапно перешедшего в наступление. Бойцы успешно блокировали наступление. После этого военные специального подразделения были сброшены с вертолетов ВВС. Условный противник был окружен и уничтожен.

Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана В Чирике военные "уничтожили" противника при помощи спецназа

После уничтожения основных сил условного противника десантниками проведена окончательная зачистка территории с обязательным выполнением задач по разминированию участка местности, эвакуации условных раненых.Отмечается, что цели учений были достигнуты.

Напомним, что недавно в одной из воинских частей прошли тактико-специальные учения. Эти мероприятие тоже проводилось в городе Чирчик. По сценарию учений, группа условных террористов на легковом автомобиле организовала нападение на мост для дальнейшей диверсии на ГЭС. Нападение успешно отразили военнослужащие.