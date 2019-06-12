Родственникам могут разрешить ездить на авто без доверенности

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Законодательная Палата Олий Мажлиса одобрила изменения, согласно которым родственникам собственника не нужна будет доверенность для управления автомобилем. Об этом сообщил портал коллективных обращений Mening Fikrim.

На данном портале обращение набрало более 14 тысяч голосов. Граждане жаловались, что при оформлении доверенности необходимо было заполнять множество документов, а также платить пошлины.

В среднем, на оформление доверенности приходилось потратить 670 тысяч сумов.

Это уже второй подарок автолюбителям за это лето. Напомним, что недавно требование о включении фар днем отложили на 2 года. Согласно новому постановлению Правительства № 460 от 4 июня, требование о включении фар во время движения будет предъявлено не к водителям, а к производителям автомобилей.