Детеныши снежного барса из Узбекистана не выжили

Несмотря на все усилия ветеринаров и помощь Московского зоопарка, животные не выжили.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Два детеныша снежного барса, которых нашли в Гиссарском заповеднике прошлой осенью, умерли , сообщает "Газета.уз" со ссылкой на Ташкентский зоопарк.

По словам издания, первые детеныши снежного барса, обнаруженные в Узбекистане погибли от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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Когда их нашли, им было всего три месяца, они были истощены и поражены клещами. Котята сразу были помещены в Ташкентский зоопарк на временное содержание и карантинирование.

За животными круглосуточно наблюдали, они были размещены в отдельном вольере и полностью изолированы от посетителей.

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Однако несмотря на обеспеченный уход, самец барса прожил в зоопарке лишь с 16 по 22 сентября, детеныш умер от миокардита, а самка от обширного инфаркта миокарда 13 декабря.

В конце 2014 года научный мониторинг, проводимый при поддержке российского представительства Всемирного Фонда дикой природы (WWF), позволил зафиксировать порядка 50 особей снежного барса в Гиссарском заповеднике на юго-западе Узбекистана.

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В силу труднодоступности мест обитания снежного барса и низкой плотности этого вида до сих пор аспекты его жизнедеятельности остаются малоизученными. Для регистрации животных, в частности, используются фотоловушки.