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Визы, приглашения, прописка: новое положение от Правительства Узбекистана

Рейтинг паспортов мира: на каком месте Узбекистан

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В Узбекистане
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Обновленный индекс паспортов Henley & Partners представлен 2 июля. Информация пригодится тем, кто собрался в отпуск. Так сколько же стран могут посетить узбекистанцы без оформления визы?

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Компания Henley & Partners внесла некоторые поправки и представила обновленный индекс паспортов мира.

Рейтинг составляется в соответствии с количеством стран, которые обладатель паспорта может посетить без оформления визы или других специальных документов.

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На первой строчке рейтинга обосновались обладатели паспортов Японии и Сингапура. Они могут свободно въехать на в 189 стан мира. На втором месте находятся жители Германии, Финляндии и Южной Кореи - 187 стран, а третью строчку занимают Дания, Италия и Люксембург - 186 стран. 

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Интересны также позиции Латвии - 10 место (179 стран), Украины - 44 место (126 стран) и России - 51 (116 стран).

В Центральной Азии дела обстоят немного иначе. Узбекистан занимает 88-ю строчку в обновленном рейтинге. Граждане республики могут посетить 56 стран без оформления дополнительных документов. Таджикистан, к примеру расположился на строчку выше - 87 место и 57 стран. Кыргызстан на 82-м месте (82 страны), а Казахстан является в ЦА безоговорочным лидером, занимая 69-ю строчку. Паспорт Казахстана открывает двери в 75 стран.

Теги:
отпуск, отдых, безвизовый режим, семейная виза, мультивиза, виза, выдача загранпаспортов, паспортный контроль, загранпаспорт, паспорт



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