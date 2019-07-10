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Тренируем боевой дух: военные учения в Нукусе

пресс-служба Северо-западного военного округа
В Узбекистане
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В условиях, максимально приближенных к боевым, группы военнослужащих показала слаженность действий и морально-психологическую устойчивость.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Военнослужащие показали организацию морально-психологического обеспечения в бою на полигоне в Нукусе, сообщает пресс-служба Северо-западного военного округа.

пресс-служба Северо-западного военного округа
Тренируем боевой дух: военные учения в Нукусе

Показательные занятия состоялись на общевойсковом полигоне Нукус. Военнослужащие тренировали навыки морально-психологического обеспечения при ведении боевых действий.

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В условиях, максимально приближенных к боевым, группы военнослужащих показала слаженность действий и морально-психологическую устойчивость.

Министерство обороны РУз
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Бойцы успешно прошли полосу разведчиков, которая была усеяна дымом, горящим пламенем на препятствиях и повсюду взрывающимися имитационными средствами. На протяжении всего периметра полосы препятствий нагнетали обстановку военнослужащим расзлабиться.

Одним из тактических военных элементом была задача вытащить раненного товарища с поля боя и оказать первую медицинскую помощь. Учебный сбор под руководством заместителя командующего войсками Северо-западного военного округа подполковника Нуриддина Кадырова был насыщен не только практическими занятиями, но и теоретическими.

Теги:
военные учения, учения



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