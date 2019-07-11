ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Самарканде двое автомехаников-любителей решили организовать производство прототипов Lamborghini Aventador, сообщает Repost.uz.

Посмотрев множество роликов YouTube по тюнингу автомобилей, друзья из Самарканда решили, что могут не хуже и приняли решения собрать в собственном гараже авто премиум-класса.

© repost.uz Lamborghini своими руками: энтузиасты собирают авто в гараже - фото

Как рассказал механик, отбоя от клиентов уже нет, хотя друзья закончили только сборку корпуса своего Lamborghini Aventador. Как заверяют автомеханики, первых автомобиль будет готов уже через 40 дней.

© repost.uz Lamborghini своими руками: энтузиасты собирают авто в гараже - фото

Двигатель энтузиасты "позаимствуют" у отечественных автомобилей. В планах также наладить производство. Автомеханики также открыли канал на YouTube, через который собираются продвигать свой проект.