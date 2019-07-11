Lamborghini своими руками: энтузиасты собирают авто в гараже - фото

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Самарканде двое автомехаников-любителей решили организовать производство прототипов Lamborghini Aventador, сообщает Repost.uz.
Посмотрев множество роликов YouTube по тюнингу автомобилей, друзья из Самарканда решили, что могут не хуже и приняли решения собрать в собственном гараже авто премиум-класса.
Как рассказал механик, отбоя от клиентов уже нет, хотя друзья закончили только сборку корпуса своего Lamborghini Aventador. Как заверяют автомеханики, первых автомобиль будет готов уже через 40 дней.
Двигатель энтузиасты "позаимствуют" у отечественных автомобилей. В планах также наладить производство. Автомеханики также открыли канал на YouTube, через который собираются продвигать свой проект.