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Авиашоу

В 2020 году Узбекистан проведет международный авиафорум

© Sputnik / Илья Питалев
В Узбекистане
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Благодаря форуму у властей Узбекистана появится возможность обсудить с руководством компаний напрямую возможное сотрудничество.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. В 2020 году Узбекистан планирует провести крупный международный авиационный форум, сообщает Podrobno.uz.

В ходе пресс-конференции в Ташкенте вице-премьер Азиз Абдухакимов сообщил, что планируется пригласить туда ведущих игроков отрасли.

"Мы планируем провести большой авиационный форум для того, чтобы пригласить в Узбекистан авиакомпании и лоукостеры, а также крупнейших операторов аэропортов, чтобы показать наши возможности. Я думаю, что в следующем году – в феврале или марте мы его проведем. Это позволит расширить нам возможности по удобному доступу в Узбекистан для иностранных туристов и наоборот открыть мир для наших граждан", – рассказал Абдухакимов.

По его словам, благодаря форуму у властей Узбекистана появится возможность обсудить с руководством компаний напрямую возможное сотрудничество. Также он надеется, что после мероприятия ряд авиакомпаний и лоукостеров заинтересуются полетами в Узбекистан.

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Напомним, "Узбекистон хаво йуллари" до конца 2019 года превратится в гибридную авиакомпанию.

Гибридная авиакомпания продолжит летать по некоторым направлениям бизнес и эконом классами, а по некоторым - только экономическим, что позволит принять максимальное количество пассажиров с минимальным количеством услуг. Еще один плюс такого нововведения - минимальная стоимость билета на такой рейс.

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По словам представителя компании, они уже закончили первый этап работы со Всемирным банком, который подготовил детальные рекомендации и сейчас переходят ко второму этапу – внедрение.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Авиакомпания Uzbekistan Airways, Узбекские авиалинии, Авиасообщение, авиакомпания, авиация, авиашоу



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