Практически все учения прошли солдаты срочной военной службы, которые за время службы набрали достаточных навыков по владению оружием и ведению оборонительного боя.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Боевые подразделения, расположенные в Нукусском и Ургенчском гарнизоне прошли учения, сообщает пресс-служба Северо-западного военного округа.

Боевая стрельба групп, как важный фактор для обеспечения слаженности подразделений в условиях, приближенных к боевым.

Пресс-служба На полигонах Узбекистана прошли тактические действия с боевой стрельбой

"Знойная жара и удушливая погода не помешала выполнить боевые стрельбы. А самое главное, что военнослужащие действовали слаженно и сплоченно. Ведь в реальном бою это важный фактор успеха", - , – говорит командир батальона капитан Гайназаров Дилмурод.

Важно отметить, что практически все учения прошли солдаты срочной военной службы, которые за время службы набрали достаточных навыков по владению оружием и ведению оборонительного боя.

С получением сигнала группы осуществили выход из пункта временной дислокации в район проникновения условного противника. На подходе военнослужащим, выдвигающимся на транспортной и боевой технике предстояло захватить условного противника, оборонившегося на подступе к основному району действий. После подразделения прошли через химически зараженный участок местности, надев специальные защитные костюмы.

Пресс-служба На полигонах Узбекистана прошли тактические действия с боевой стрельбой

Подъехав к району выполнения боевых стрельб, группы заняли оборонительные позиции и открыли шквальный огонь по мишеням "противника" из штатного оружия. Задача была выполнена за минуты, а силы "противника" разгромлены. Каждое действие бойцов фиксировалось руководством учений.

По итогам стрельб подразделения были оценены на хорошо.