18:11 25 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.92
  • EUR9676.70
  • USD8624.51
Поиск
24 июля в Фергане состоялась церемония закладки первого камня Центра профессионального обучения(ЦПО)

В Фергане дали старт строительству Центра профессионального обучения

Министерство труда Узбекистана
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
9 0 0

Это уже четвертый образовательный проект, который осуществляется при поддержке KOICA. Центры профессионального обучения уже активно функционируют в Ташкенте, Шахрисбзе и Самарканде.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Фергане началось строительство Центра профессионального обучения. На днях состоялась церемония закладки первого камня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда Узбекистана.

Узбекистан и Южная Корея договорились о сотрудничестве в налоговой сфере >>>

Строительство проходит в рамках договоренностей с Корейским агентством по международному сотрудничеству (KOICA). Центр будет готовить кадры сразу по нескольким направлениям, таким как электричество и электроника, информационные технологии, швейное дело, машиностроительное производство и производство косметических изделий.

Работа за компьютером
© pixabay
Южная Корея поможет Узбекистану в развитии стартапов
Это уже четвертый образовательный проект, который осуществляется при поддержке KOICA. Центры профессионального обучения уже активно функционируют в Ташкенте, Шахрисбзе и Самарканде. На данный момент уже более 8000 граждан Узбекистана прошли обучение в подобных центрах.

Отмечается, что в церемонии принял участие вновь назначенный посол Республики Корея Кан Чжэ Квон, а также директор офиса KOICA в Узбекистане Сон Сонг Иль и первый заместитель министра занятости и трудовых отношений РУз Эркин Мухитдинов.

Теги:
Фергана, Фергана, кадры, Образование



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кайли Дженнер
Миллион за пост: самые высокооплачиваемые звезды Instagram
Шоу, деньги, свадьба: Жагонгир Отанжонов поразил публику - видео
Фонтан из денег: Жахонгир Отажонов поразил гостей свадьбы - видео
Как уберечь себя от жары в городе
Не дай себе засохнуть: как пережить жару

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054