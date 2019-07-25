В Фергане дали старт строительству Центра профессионального обучения

Это уже четвертый образовательный проект, который осуществляется при поддержке KOICA. Центры профессионального обучения уже активно функционируют в Ташкенте, Шахрисбзе и Самарканде.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Фергане началось строительство Центра профессионального обучения. На днях состоялась церемония закладки первого камня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда Узбекистана.

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Строительство проходит в рамках договоренностей с Корейским агентством по международному сотрудничеству (KOICA). Центр будет готовить кадры сразу по нескольким направлениям, таким как электричество и электроника, информационные технологии, швейное дело, машиностроительное производство и производство косметических изделий.

Это уже четвертый образовательный проект, который осуществляется при поддержке KOICA. Центры профессионального обучения уже активно функционируют в Ташкенте, Шахрисбзе и Самарканде. На данный момент уже более 8000 граждан Узбекистана прошли обучение в подобных центрах.

Отмечается, что в церемонии принял участие вновь назначенный посол Республики Корея Кан Чжэ Квон, а также директор офиса KOICA в Узбекистане Сон Сонг Иль и первый заместитель министра занятости и трудовых отношений РУз Эркин Мухитдинов.