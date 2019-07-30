Экс-генпрокурор Муродов причастен к делу экс-главы СГБ Абдуллаева

Уголовное дело возбуждено также против десяти человек, работавших в руководстве СГБ и Верховном суде Узбекистана, в частности, против бывшего первого заместителя главы СГБ Джахонгира Эгамова, экс-заместителя председателя Верховного суда Узбекистана Баходира Дехканова.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Экс-генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов привлечен к уголовной ответственности по делу бывшего главы Службы государственной безопасности республики Ихтиера Абдуллаева. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"Дело экс-генпрокурора Отабека Муродова рассматривается в рамках дела бывшего председателя Службы государственной безопасности Ихтиера Абдуллаева", - сказал представитель Генпрокуратуры, отвечая на вопрос о деталях расследования.

Ранее сообщалось, что Военный суд Узбекистана начал процесс над бывшим председателем Службы государственной безопасности страны Ихтиером Абдуллаевым. Заседание проходило в закрытом формате. Результаты заседаний до сих пор неизвестен. Бывший председатель СГБ Узбекистана Ихтиер Абдуллаев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

Уголовное дело возбуждено также против десяти человек, работавших в руководстве СГБ и Верховном суде Узбекистана, в частности, против бывшего первого заместителя главы СГБ Джахонгира Эгамова, экс-заместителя председателя Верховного суда Узбекистана Баходира Дехканова.

Теперь стал известен еще один фигурант этого дела. Отабек Муродов был освобожден от должности Генерального прокурора Республики Узбекистан. Он занимал высокий пост с января 2018 года. Затем отношении уволенного генпрокурора возбудили уголовное дело.