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Генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов

Экс-генпрокурор Муродов причастен к делу экс-главы СГБ Абдуллаева

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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Уголовное дело возбуждено также против десяти человек, работавших в руководстве СГБ и Верховном суде Узбекистана, в частности, против бывшего первого заместителя главы СГБ Джахонгира Эгамова, экс-заместителя председателя Верховного суда Узбекистана Баходира Дехканова.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Экс-генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов привлечен к уголовной ответственности по делу бывшего главы Службы государственной безопасности республики Ихтиера Абдуллаева. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"Дело экс-генпрокурора Отабека Муродова рассматривается в рамках дела бывшего председателя Службы государственной безопасности Ихтиера Абдуллаева", - сказал представитель Генпрокуратуры, отвечая на вопрос о деталях расследования.

Ранее сообщалось, что Военный суд Узбекистана начал процесс над бывшим председателем Службы государственной безопасности страны Ихтиером Абдуллаевым. Заседание проходило в закрытом формате. Результаты заседаний до сих пор неизвестен. Бывший председатель СГБ Узбекистана Ихтиер Абдуллаев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

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Против экс-главы СГБ Узбекистана возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено также против десяти человек, работавших в руководстве СГБ и Верховном суде Узбекистана, в частности, против бывшего первого заместителя главы СГБ Джахонгира Эгамова, экс-заместителя председателя Верховного суда Узбекистана Баходира Дехканова.

Теперь стал известен еще один фигурант этого дела. Отабек Муродов был освобожден от должности Генерального прокурора Республики Узбекистан. Он занимал высокий пост с января 2018 года. Затем отношении уволенного генпрокурора возбудили уголовное дело.

Теги:
Генеральная прокуратура Узбекистана, Генпрокуратура Узбекистана, Прокуратура, прокурор, СГБ, уголовное дело, Суд, суд



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