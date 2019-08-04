Эргашев о визите Мирзиёева в Минск: время прагматичного партнерства

Президент Узбекистана совершил свой первый официальный визит в Беларусь. В преддверии его приезда в Минске состоялся межрегиональный форум двух стран. Несмотря на отсутствие громких заявлений, внушительного пакета подписанных договоров и астрономических сумм, эту встречу стоит по праву считать результативной.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев в интервью Sputnik Узбекистан объяснил, почему в этот раз Минск и Ташкент обошлись без громких речей и деклараций, а также в чем на самом деле ценность визита узбекского лидера в Беларусь.

— Как вы оцениваете прошедший визит и состоявшийся в Минске первый межрегиональный узбекско-белорусский форум, если учесть, что в этот раз цифрам и прогнозам уделялось не так много внимания лидерами двух стран?

— Для понимания важности этого визита и вообще современного уровня узбекско-белорусских отношений стоит вспомнить, как страны взаимодействовали раньше, при первом президенте Узбекистана.

В отношениях между Минском и Ташкентом были разные периоды – и сближение, и некоторое охлаждение. Например, в двухтысячные страны активно торговали друг с другом — общий оборот достигал почти 300 миллионов долларов в год. Но после 2012 года ситуация изменилась, в том числе и по политическим причинам.

Отчасти это было вызвано выходом Узбекистана из ОДКБ. Именно с Беларусью у Ташкента были наибольшие противоречия в вопросах формирования Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ или изменений в системе голосования. Это во многом отразилось и на экономических связях. Так, товарооборот между двумя странами скатился до чуть более 100 миллионов долларов в год. К 2016 году, когда в Узбекистане сменилась власть, страны пришли с серьезным грузом нерешенных проблем и нереализованных возможностей.

После того, как президентом стал Шавкат Мирзиёев, ситуация стала кардинальным образом меняться – и в Центральной Азии, и в целом во внешней политике официального Ташкента. Уже в 2016 во время траурных мероприятий, когда в Узбекистан прибывали лидеры стран СНГ, Александр Лукашенко провел первую личную встречу с Шавкатом Мирзиёевым. А его официальный визит в Ташкент в сентябре 2018 года стал настоящим прорывом в двусторонних отношениях.

Именно в рамках тех переговоров были озвучены ключевые прогнозы и цели, подписано около двух десятков соглашений и определены приоритетные направления для развития двухсторонних отношений. А ныне, во время визита узбекского лидера в Минск, по сути, состоялся анализ уже реализуемых проектов. От деклараций и громких цифр страны перешли к реальной реализации намеченных планов. Именно поэтому мы не увидели в Минске никаких сенсационных заявлений или сногсшибательных прогнозов. Стороны переходят в режим спокойной и систематической работы.

— В каких отраслях, на ваш взгляд, Ташкент и Минск смогут наиболее эффективно взаимодействовать?

— Традиционно, это сельское хозяйство, сельхозмашиностроение, а также фармацевтика и высокие технологии. Во всех этих сферах обеим странам есть что предложить друг другу. Экономики Узбекистана и Беларуси не столько конкурируют друг с другом, сколько дополняют, поэтому они намерены использовать имеющийся потенциал для выхода на новые рынки со своей продукцией.

Еще одна сфера взаимодействия, которая, думаю, в скором времени будет набирать обороты – это образование. В Беларуси сильная научная база, узбекские студенты вполне могли бы учиться в высших учебных заведениях этой страны, не исключаю, что в скором времени и в Узбекистане могут открыться филиалы белорусских вузов.

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Новые горизонты сотрудничества открывает для стран атомная энергетика. И в Беларуси, и в Узбекистане реализуется сейчас идентичный проект АЭС. В этих условиях Ташкент заинтересован во взаимодействии с коллегами, которые уже многому научились и получили ценный опыт при строительстве станции.

Неслучайно еще во время визита Александра Лукашенко в Ташкент многие белорусские подрядчики изъявили желание помочь узбекским коллегам при строительстве атомной электростанции.

Военно-техническое сотрудничество – еще одна сфера взаимных интересов. К примеру, Беларусь может предложить Узбекистану даже более выгодные условия по ремонту военной техники.

— На встрече в Минск Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Узбекистан имеют очень много общего, располагаясь в центре своих регионов, сталкиваясь с похожими вызовами и решая идентичные задачи. Согласны ли вы с таким тезисом и чему странам можно поучиться друг у друга при реализации, к примеру, международной политики?

— Действительно, несмотря на имеющиеся различия и географическую удаленность друг от друга обе страны во многом похожи. К примеру, именно Беларусь и Узбекистан после распада Союза избрали модель развития, основанную на отказе от шоковой терапии, что позволило им избежать серьезного падения ВВП. И Минск, и Ташкент не пошли по пути приватизации всего и вся, сосредоточив в руках государства стратегические отрасли.

В современных реалиях обе страны также близки по своим геополитическим и экономическим взглядам: обе проповедуют экономический суверенитет и стремятся к сбалансированной внешней политике. Несмотря на то, что Беларусь состоит в большинстве интеграционных союзов, а Узбекистан — нет (тот же ЕАЭС или ОДКБ), стратегия обеих государств схожа.

Что же касается взаимных интересов, то Минск видит в Узбекистане своего рода плацдарм для выхода своей продукции на рынки всей Центральной Азии, а затем и дальше – в Афганистан и Пакистан. А ведь Беларуси есть что предложить этому многомиллионному рынку – начиная от современной спецтехники и фармацевтики, заканчивая качественным продовольствием и высокими технологиями.

Ташкент со своей стороны получает через Беларусь выход на европейский рынок, диверсифицируя свою внешнюю торговлю. В этих стремлениях есть здоровый экономический прагматизм и стремление к расширению торговых связей. Это, пожалуй, главное, что объединяет двух лидеров.

— И все-таки к цифрам: контракты на примерно 300 миллионов долларов по итогам межрегионального форума и планка товарооборота в полмиллиарда долларов. Насколько достижимы плановые показатели и весомым ли выглядит на их фоне итог переговоров и встреч в Минске?

— Что касается контрактов, то главное – это их конкретность вместо меморандумов о намерениях подписаны реальные договоры. Взять хотя бы поставки новых "БелАЗов".

Ранее уже началась модернизация автопарка Навоийского ГМК, а теперь современную тяжелую спецтехнику получит и Алмалыкскийкомбинат. Это только один из пунктов двусторонней программы сотрудничества.

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А если учесть возросшие объемы поставки сельхозпродукции в Беларусь, поставки в Узбекистан белорусского сахара, перспективные проекты в фармацевтической сфере и текстильное производство, то уверен, в ближайшие 4-5 лет страны вполне смогут довести взаимный товарооборот до 500 миллионов долларов.

Для этого у Беларуси и Узбекистана есть все экономические перспективы.