Трое браконьеров задержаны в Каракалпакстане

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Инспекторы экологического контроля задержали троих браконьеров в Каракалпакстане, сообщает Госкомэкологии в Facebook.
Мужчины охотились на джейранов, которые официально занесены в Красную книгу. По данным Госкомэкологии, инспекторы остановили автомобиль "УАЗ", а в машине обнаружили охотничье ружье с патронами, прожектор, а также трех застреленных краснокнижных джейранов. Сейчас ведется активная работа по установке причиненного ущерба.
По данным Генпрокуратуры, браконьеры нанесли природе ущерб в очень крупном размере — на 281,5 миллиона сумов.