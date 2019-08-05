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Охотничье ружье. Иллюстративное фото

Трое браконьеров задержаны в Каракалпакстане

CC0 / Unsplash / Jp Valery
В Узбекистане
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В машине обнаружили охотничье ружье с патронами, прожектор, а также трех застреленных краснокнижных джейранов.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Инспекторы экологического контроля задержали троих браконьеров в Каракалпакстане, сообщает Госкомэкологии в Facebook.

Мужчины охотились на джейранов, которые официально занесены в Красную книгу. По данным Госкомэкологии, инспекторы остановили автомобиль "УАЗ", а в машине обнаружили охотничье ружье с патронами, прожектор, а также трех застреленных краснокнижных джейранов. Сейчас ведется активная работа по установке причиненного ущерба.

Сайгак
© Sputnik / Вячеслав Бобков
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Напомним, что недавно в Ахангаранском районе Ташкентской области задержаны несколько браконьеров. Мужчины ловили рыбу с помощью запрещенного прибора — электроудочки. Помимо нее, у браконьеров изъяли лодку SEAHAWK II и аккумулятор. Весь свежий улов — а это почти семь тысяч рыб — тоже пришлось сдать.

По данным Генпрокуратуры, браконьеры нанесли природе ущерб в очень крупном размере — на 281,5 миллиона сумов.

Теги:
Каракалпакстан, оружие, борьба с браконьерством, браконьеры



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