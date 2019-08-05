Трое браконьеров задержаны в Каракалпакстане

В машине обнаружили охотничье ружье с патронами, прожектор, а также трех застреленных краснокнижных джейранов.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Инспекторы экологического контроля задержали троих браконьеров в Каракалпакстане, сообщает Госкомэкологии в Facebook.

Мужчины охотились на джейранов, которые официально занесены в Красную книгу. По данным Госкомэкологии, инспекторы остановили автомобиль "УАЗ", а в машине обнаружили охотничье ружье с патронами, прожектор, а также трех застреленных краснокнижных джейранов. Сейчас ведется активная работа по установке причиненного ущерба.

Напомним, что недавно в Ахангаранском районе Ташкентской области задержаны несколько браконьеров. Мужчины ловили рыбу с помощью запрещенного прибора — электроудочки. Помимо нее, у браконьеров изъяли лодку SEAHAWK II и аккумулятор. Весь свежий улов — а это почти семь тысяч рыб — тоже пришлось сдать.

По данным Генпрокуратуры, браконьеры нанесли природе ущерб в очень крупном размере — на 281,5 миллиона сумов.