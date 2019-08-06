Председателем жюри стал офицер Минобороны Узбекистана подполковник Машхур Аглаев. В ходе конкурса были допущены незначительные нарушения, за которые участникам начислялись штрафные баллы и отнимались драгоценные очки.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. На полигоне "Фориш" стартовал международный конкурс "Военно-медицинская эстафета", сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РУз Узбекистан лидирует в "Военно-медицинской эстафете"

Мужские и женские команды соревновались в стрельбе из штатного оружия и в категории "Индивидуальное мастерство".

Средний, младший медицинский персонал, а также водители состязались в стрельбе из автомата Калашникова, а врачебный персонал выполнял упражнения с пистолетом Макарова. Каждый участник произвел по три серии стрельбы из стрелкового оружия: одна – пробная и две – зачетные.

Председателем жюри стал офицер Минобороны Узбекистана подполковник Машхур Аглаев. В ходе конкурса были и незначительные нарушения, за которые участникам начислялись штрафные баллы и отнимались драгоценные очки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РУз Узбекистан лидирует в "Военно-медицинской эстафете"

По итогам состязаний в индивидуальном первенстве места распределились следующим образом:

Стрельба из пистолета Макарова (мужчины):

на 1-м месте Бобожон Элмуродов – Узбекистан (183 балла);

на 2-м месте Капезов Нуржан – Казахстан (169 баллов);

на 3-м месте Корбан Роман – Беларусь (141 балл).

Стрельба из пистолета Макарова (женщины):

на 1-м месте Лариса Холматова – Узбекистан (145 баллов);

на 2-м месте Акбопе Танатарова – Казахстан (135 баллов);

на 3-м месте Светлана Черкашина – Беларусь (107 баллов).

Стрельба из автомата Калашникова (мужчины):

на 1-м месте Хокимбек Мадаминжонов – Узбекистан (191 балл);

на 2-м месте Бексултан Токтар – Казахстана (187 баллов);

на 3-м месте Шохрух Ибрагимов – Узбекистан (186 баллов).

Стрельба из автомата Калашникова (женщины):

на 1-м месте Ойдин Убайдуллахужаева – Узбекистан (185 баллов);

на 2-м месте Хтар Тет – Мьянма (182 балла);

на 3-м месте Саидахон Абдумуминова – Узбекистан (181 балл).

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РУз Узбекистан лидирует в "Военно-медицинской эстафете"

По итогам первого этапа международного конкурса среди специалистов военной медицины с первых дней состязаний распределение мест в командном зачете по стрельбе из автомата Калашникова:

Мужская сборная:

1-е место – Узбекистан (377 баллов);

2-е место – Казахстан (363 балла);

3-е место – Россия (343 балла).

Женская команда:

1-е место – Узбекистан (366 баллов);

2-е место – Мьянма (340 баллов);

3-е место – Казахстан (329 баллов).

Пятые Армейские международные игры в этом году собрали рекордное количество участников — они объединили 217 команд, более пяти тысяч военнослужащих из 36 стран. В числе дебютантов в 2019-м — сборные Иордании, Камбоджи, Республик Конго и Мали, Кубы и Шри-Ланки.