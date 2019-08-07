В Ташкентской области фермеры недополучили более 80 тысяч литров горючего

В ходе контрольных мероприятий "Узнефтгазинспекция" обнаружила в областях крупные хищения и недостачу при распределении топлива фермерам.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Сотрудники "Узнефтгазинспекции" в ходе проверок выявили серьезные нарушения при обеспечении фермеров Ташкентской области топливом.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики, клиенты ООО "Пахта нефть базаси" в Чиназском районе недополучили 81,4 тысячи литров горючего. В частности, фермеры ПРГФ №13 имени Охунбобоева — 12,2 тысячи литров, ПРГФ №11 — 51,2 тысячи литров, ПРГФ №41 имени Х. Алимджана — 7,1 тысячи литров, ПРГФ №36 "Тошовул" — 10,8 тысячи литров.

Кроме того, инспекторы выяснили, что "Пахта нефть базаси" имеет излишек дизельного топлива ЭКО объемом 140 литров.

"Между данными отчетов и практической реализацией дизтоплива есть несовпадение в 854,7 тысячи литров", — говорится в сообщении.

По данным министерства, подобные факты были обнаружены также в ходе проверки в Уртачирчикском районе Ташкентской области. Там ООО "Кучлик нефть базаси" недодало фермерам 200 литров дизельного топлива ЭКО и 8,2 тысячи литров бензина АИ-80.

"Здесь также выявлен излишек дизельного топлива объемом 8,4 тысячи литров, а разница между реальными поставками дизельного топлива и отчетными показателями — 40,5 тысячи литров", — заявили в Минэнерго.

Также в ходе проверок инспекторы обнаружили факты незаконного самовольного подключения пяти оптовых потребителей к газопроводам, нарушители успели получить почти 12 миллионов кубометров голубого топлива. Еще в числе нарушений — обеспечение предприятиями газа без заключения договора, фальсификация подписей граждан, якобы получавших газ в свои дома.

"В большинстве случаев вместо владельцев домов расписывались сами работники участка "Бука газ таъминоти" (региональный филиал "Тошкент вилояти буйича газ таъминоти". — Прим. ред). Кроме того, из документации исчезла отчетность по 140,7 тысячи килограммов сжиженного газа", — говорится в сообщении.

Подобные "вопиющие" нарушения были обнаружены не только в Ташкентской, но и в Андижанской, Самаркандской, Хорезмской, Наманганской областях.

Эти примеры свидетельствуют о том, что еще не все хозяйствующие субъекты планируют зарабатывать честным и эффективным трудом. Но наказание за подобную деятельность неотвратимо, подчеркнули в министерстве.