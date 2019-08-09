Штрафы для скорой помощи - ответ ГУВД Ташкента

Ранее в СМИ писали, что более 1600 автомобилей скорой помощи, едущих на вызов, были оштрафованы по факту превышения скоростного режима.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. ГУВД ответило на обвинения о массовых штрафах за превышение скорости, наложенных на автомобили скорой помощи.

Ранее в СМИ писали, что более 1600 автомобилей скорой помощи, едущих на вызов, были оштрафованы по факту превышения скоростного режима. Машины попадали на камеры автоматической фиксации нарушений и после поездки на адрес приходило "письмо счастья".

В ГУВД заявили, что в законодательстве прописан четкий порядок действий в подобных ситуациях.

Дело об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению при наличии обстоятельств, среди которых имеется "действие лица в состоянии (…) крайней необходимости".

И это касается любого специального транспорта. Будь то автомобиль скорой помощи, и пожарной службы и машина органов внутренних дел.

Более того, все сотрудники скорой помощи знают, что в случае получения письма со штрафом, необходимо отправить ответное разъяснительное письмо в ГУВД, после чего штраф его аннулируют.

К примеру за первое полугодие 2019 года в столице было отменено 292 штрафов подобного рода.