Полковник оценил шансы Узбекистана в финале "Танкового биатлона"

Российский военный деятель полковник запаса Виктор Мураховский рассказал о своем впечатлении от выступления команды Узбекистана в "Танковом биатлоне".

По словам эксперта, до участия в "Танковом биатлоне", порой, было сложно узнать и оценить умения узбекских танкистов. Сейчас же военнослужащие на практике показали достаточно серьезный уровень.

"Выход в финал - это серьезное достижение", - сказал Мураховский для Sputnik Узбекистан.

Вооруженные силы Узбекистана хоть и не так многочисленны, как армии других стран, однако уровень подготовки солдат находится на должном уровне.

Условия стрельбы на "Танковом биатлоне" не совсем позволяют показать предельные возможности танка и военнослужащих. В условиях боя часто решают иные критерии. Да, пока Узбекистан выступает в другой лиге, но с полной уверенностью можно сказать, что ему по силам побиться в первый дивизион, заключил экспет.

Напомним, что команда Узбекистана одержала победу в полуфинальном заезде "Танкового биатлона".

Танкисты поразили 10 мишеней и показали лучшее время, оказавшись сильнее команд Кубы, Кувейта и Лаоса. Сборная Узбекистана финишировала с результатом 2 часа 37 секунд. Это шестой результат среди шестнадцати полуфиналистов.

15 августа в финале второго дивизиона сразятся за победу сборные Узбекистана, Вьетнама, Кубы и Уганды.