Золото и зелень: Народный банк Узбекистана сменил цвет и логотип

Как объяснили в финансовой организации, новый логотип формой олицетворяет три сферы – небо, землю и воду, нарисованные на печати Амира Темура. Логотип также напоминает человека, что символизирует близость к народу.
Цвета выбраны опять же не случайно: золотой цвет обозначает богатство, стабильность и надёжность, а зеленый - устойчивость и стремительный рост.
Недавно Народный банк Узбекистана возглавил бывший заместитель хокима Сырдарьинской области. Муродилла Эшматов сменил на этой должности Фархода Саламова, который руководил банком с октября прошлого года.