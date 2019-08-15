По задумке дизайнеров, новые цвета символизируют богатство, стабильность и надежность, а обновленный логотип говорит о близости банка к народу.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Акционерный коммерческий Народный банк поменял корпоративный цвет, сообщается на официальном сайте Xalq Banki.

© Xb.uz Золото и зелень: Народный банк Узбекистана сменил цвет и логотип

Как объяснили в финансовой организации, новый логотип формой олицетворяет три сферы – небо, землю и воду, нарисованные на печати Амира Темура. Логотип также напоминает человека, что символизирует близость к народу.

Цвета выбраны опять же не случайно: золотой цвет обозначает богатство, стабильность и надёжность, а зеленый - устойчивость и стремительный рост.

Недавно Народный банк Узбекистана возглавил бывший заместитель хокима Сырдарьинской области. Муродилла Эшматов сменил на этой должности Фархода Саламова, который руководил банком с октября прошлого года.