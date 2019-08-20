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Равшан Ибрагимов

Экс-глава миграционного агентства Узбекистана получил 12 лет

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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Бывший директор Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Равшана Ибрагимов осужден за взятки и мошенничество.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Равшана Ибрагимова к 12 годам лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Бывший директор Агентства по вопросам внешней трудовой миграции осужден за взятки и мошенничество.

В Ташкенте начался процесс над экс-главой миграционного агентства Узбекистана >>>

Еще в ноябре 2018 года сообщалось, что Ибрагимов, а также его заместитель Улугбек Назаров и еще два руководящих сотрудника агентства были заключены под стражу по обвинению в совершении должностных преступлений.

"Приговором суда Ибрагимов приговорен к лишению свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колониях общего режима с лишением права занимать руководящие и материально ответственные должности сроком на три года", - сказал представитель суда.

По его словам, экс-глава агентства был признан виновным по статьям "мошенничество", "дача взятки", "легализация доходов, полученных от преступной деятельности".

Теги:
заключенный, Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана, миграция, Приговор, суд



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