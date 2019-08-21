Им не жарко: хоккеисты покупают арбуз в Ташкенте - видео

На улицах столицы все чаще можно увидеть людей в хоккейной экипировке. Они заходят в магазины и на рынки. На одном из видеороликов мужчина покупает арбуз.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. В социальных сетях появились сообщения о необычных посетителях столичных рынков и магазинов.

Одеты они, прямо скажем, "не по погоде": несколько мужчин совершают покупки в хоккейной экипировке.

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Пользователи предполагают, что это может быть связано с дебютом хоккейного клуба "Хумо" в чемпионате ВХЛ. Как сообщалось ранее, свой первый матч команда проведет 11 сентября в Ташкенте против ХК "Рязань".

Недавно клуб завоевал малый кубок Международного хоккейного турнира в Нижнем Новгороде. В матче за третье место узбекистанцы одолели минское "Динамо".