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Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске.

"Евроатом" поможет проверить безопасность АЭС с помощью "стресс-тестов"

Пресс-служба президента Украины
В Узбекистане
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Европейская сторона выразила удовлетворение текущим уровнем сотрудничества с Узбекистаном в энергетической сфере.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Глава миссии Узбекистана при ЕС Дильер Хакимов провел встречу с начальником Международного управления Европейского сообщества по атомной энергии Комиссии Европейского союза ("Евроатом") Хансом Рейном, сообщает МИД Узбекистана.

Европейская сторона выразила удовлетворение текущим уровнем сотрудничества с Узбекистаном в энергетической сфере. Еще в 2011 году стороны подписали Меморандум о взаимопонимании, что стало важным шагом для начала межрегионального диалога.

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Представитель "Евроатома" проявил интерес к решению построить в Узбекистане первую атомную электростанцию в Центральной Азии. Представители продолжат совместную работу в интересах обеспечения высокого уровня безопасности будущей АЭС. В частности, "Евроатом" готов к взаимодействию с Узбекистаном по проведению "стресс-тестов" для проверки безопасности АЭС.

Напомним, что на очередном заседании Сената Олий Мажлис был одобрен законопроект "Об использовании атомной энергии в мирных целях". Строительство первой в ЦА АЭС планируется завершить до 2028 года, а контракт на строительство объекта подписать уже в декабре 2019-го.

Теги:
ядерная безопасность, служба безопасности, безопасность, атомная энергетика, атомы, АЭС



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