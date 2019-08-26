16:54 26 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.47
  • EUR10092.14
  • USD9061.00
Поиск

В Узбекистане прошли учения по отражению нападений на важные объекты

Пресс-служба Министерства обороны республики
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
2410

По данным ведомства, совместно с подразделениями взаимодействующих органов МВД, МЧС и СГБ республики на отдельных учебных местах отработаны действия по локализации очагов возгорания, организации и проведению оперативно-профилактических мероприятий.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Военные, а также сотрудники МВД, МЧС, СГБ Узбекистана провели специальные учения по обеспечению охраны и отражению нападения на особо важные объекты, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

пресс-служба Министерства обороны
Учения по отражению нападения на важные объекты прошли в Узбекистане

По данным ведомства, совместно с подразделениями взаимодействующих органов МВД, МЧС и СГБ республики на отдельных учебных местах отработаны действия по локализации очагов возгорания, организации и проведению оперативно-профилактических мероприятий и разведывательно-поисковых действий в окружении объектов, организации работы блокпостов на подъездных дорогах, обезвреживанию выявленных взрывчатых веществ.

Пресс-служба Министерства обороны
Учения по отражению нападения на важные объекты прошли в Узбекистане

В практической части учений основное внимание было уделено отработке вопросов по недопущению незаконного проникновения на охраняемые объекты посторонних лиц, отражению вооруженного нападения, преследованию проникших на категорированные объекты нарушителей, их блокированию и последующей нейтрализации.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Археологические раскопки в Кампиртепе проводятся с 1978 года сотрудниками Тохаристанской экспедиции под руководством Эдварда Ртвеладзе
Узбекская Александрия: археологи показали город времен Македонского — фото
Гаспарян: Никакие итоги G7 - видео
Главные итоги первых 6 месяцев 2019 года - инфографика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054