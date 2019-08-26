В Узбекистане прошли учения по отражению нападений на важные объекты

По данным ведомства, совместно с подразделениями взаимодействующих органов МВД, МЧС и СГБ республики на отдельных учебных местах отработаны действия по локализации очагов возгорания, организации и проведению оперативно-профилактических мероприятий.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Военные, а также сотрудники МВД, МЧС, СГБ Узбекистана провели специальные учения по обеспечению охраны и отражению нападения на особо важные объекты, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

пресс-служба Министерства обороны Учения по отражению нападения на важные объекты прошли в Узбекистане

По данным ведомства, совместно с подразделениями взаимодействующих органов МВД, МЧС и СГБ республики на отдельных учебных местах отработаны действия по локализации очагов возгорания, организации и проведению оперативно-профилактических мероприятий и разведывательно-поисковых действий в окружении объектов, организации работы блокпостов на подъездных дорогах, обезвреживанию выявленных взрывчатых веществ.

Пресс-служба Министерства обороны Учения по отражению нападения на важные объекты прошли в Узбекистане

В практической части учений основное внимание было уделено отработке вопросов по недопущению незаконного проникновения на охраняемые объекты посторонних лиц, отражению вооруженного нападения, преследованию проникших на категорированные объекты нарушителей, их блокированию и последующей нейтрализации.