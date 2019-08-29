По факту гибели рабочих на стройке ТЦ Riviera возбудили уголовное дело

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели рабочих на стройке ТЦ Riviera, сообщается на официальном сайте ведомства.

Сейчас сотрудники прокуратуры проводят следственные действия.

Ранее руководство The Tower MMG остановило строительство ТРЦ Riviera после произошедшей трагедии.

Также в компании заявили, что окажут материальную поддержку и полное содействие семьям пострадавших и погибших.

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших на территории ТЦ Riviera >>>

Напомним, что на территории строящегося торгово-развлекательного комплекса Riviera рухнула металлическая конструкция. Пострадали 6 строителей, 4 из них погибли.

Двое рабочих были доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи с травмами разной степени тяжести. Как сообщается, пострадавших тут же обследовали и оказали экстренную медицинскую помощь.

Состояние одного из них - средней тяжести, у него перелом кости правой пятки. Другой строитель получил смежные травмы и перелом левого плеча.

ТЦ Rivera площадью более 40 тысяч квадратных метров возводится в Олмазарском районе на Второй кольцевой дороге на пересечении двух основных автомагистралей: Себзар и Новый Нурафшон. Предполагается, что в торгово-развлекательном центре будут находиться брендовые магазины, кинотеатр, ледовый каток и летняя терраса.

Строительство Rivera планируют завершить в 2020 году.