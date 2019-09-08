Сотрудники МЧС потренировались бороться с последствиями землетрясений

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Тактико-специальные учения на тему: "Действия органов управления, сил и средств территориальных подсистем ГСЧС по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" прошли в Зафарабадском районе Джизакской области, сообщает пресс-служба МЧС.
По сценарию, в результате условного землетрясения на разных объектах произошли разрушения и условные вторичные пожары.
Особенно внимание было отведено совместным действиям спасателей Спасательного отряда УЧС, сил и средств ГСЧС. На данном учении отрабатывалась практическая проверка проведения работ по эвакуации в безопасные места и оказанию пострадавшим гражданам первой медицинской помощи и устранению последствий возникшего пожара.