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Сотрудники МЧС потренировались бороться с последствиями землетрясений

© Пресс-служба МЧС
В Узбекистане
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В Зафарабадском районе Джизакской области были проведены тактико-специальные учения.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Тактико-специальные учения на тему: "Действия органов управления, сил и средств территориальных подсистем ГСЧС по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" прошли в Зафарабадском районе Джизакской области, сообщает пресс-служба МЧС.

© Пресс-служба МЧС
Сотрудники МЧС потренировались бороться с последствиями землетрясений

По сценарию, в результате условного землетрясения на разных объектах произошли разрушения и условные вторичные пожары.

Как измеряют силу землетрясений
Инфографика
Как измеряют силу землетрясений
Районным органам управления, начальникам гражданской обороны и руководителям совместных служб были даны соответствующие поручения и указания.

Особенно внимание было отведено совместным действиям спасателей Спасательного отряда УЧС, сил и средств ГСЧС. На данном учении отрабатывалась практическая проверка проведения работ по эвакуации в безопасные места и оказанию пострадавшим гражданам первой медицинской помощи и устранению последствий возникшего пожара.

Теги:
землетрясение, учения, МЧС Узбекистана, МЧС



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