В Зафарабадском районе Джизакской области были проведены тактико-специальные учения.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Тактико-специальные учения на тему: "Действия органов управления, сил и средств территориальных подсистем ГСЧС по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" прошли в Зафарабадском районе Джизакской области, сообщает пресс-служба МЧС.

© Пресс-служба МЧС Сотрудники МЧС потренировались бороться с последствиями землетрясений

По сценарию, в результате условного землетрясения на разных объектах произошли разрушения и условные вторичные пожары.

Районным органам управления, начальникам гражданской обороны и руководителям совместных служб были даны соответствующие поручения и указания.

Особенно внимание было отведено совместным действиям спасателей Спасательного отряда УЧС, сил и средств ГСЧС. На данном учении отрабатывалась практическая проверка проведения работ по эвакуации в безопасные места и оказанию пострадавшим гражданам первой медицинской помощи и устранению последствий возникшего пожара.