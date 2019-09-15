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Военные уничтожили "террористов" на учениях под Ташкентом

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Узбекистане
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На общевойсковом полигоне "Чирчик" в Ташкентской области завершились совместные специально-тактические учения "Щит-2019".

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Военнослужащие Узбекистана и Казахстана в ходе учений "Щит-2019" на полигоне в Ташкентской области уничтожили "боевиков" при помощи авиации и бронетехники, сообщает РИА Новости.

На общевойсковом полигоне "Чирчик" в Ташкентской области завершились совместные специально-тактические учения "Щит-2019".

Игорь Коротченко, архивное фото
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На заключительном этапе за ходом учений наблюдали министры обороны Узбекистана и Казахстана Баходыр Курбанов и Нурлан Ермекбаев.

Как сообщается, по сценарию учений военнослужащие двух стран высадились десантом с вертолетов и блокировали террористов, ликвидация боевиков проводилась с использованием бронетехники и миномётного огня. Кроме того, вертолеты Ми-24 ВВС Узбекистана также нанесли удар по дополнительным силам условного противника, пытавшихся прорвать окружение террористов.




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