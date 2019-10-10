Новое агентство займется водными вопросами

Для реализации проектов агентство будет привлекать иностранные инвестиции, средства международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. В Узбекистане при Министерстве водного хозяйства создается агентство, которое займется реализацией профильных проектов, следует из постановления президента.

Новая структура будет отвечать за формирование и подготовку проектов по совершенствованию системы водного хозяйства.

Для реализации проектов агентство будет привлекать иностранные инвестиции, средства международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций.

Содержать агентство будут за счет госбюджета и фонда развития водного хозяйства при министерстве.