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На плантации лекарственных растений

Новое агентство займется водными вопросами

© Sputnik / Игорь Костин
В Узбекистане
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Для реализации проектов агентство будет привлекать иностранные инвестиции, средства международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. В Узбекистане при Министерстве водного хозяйства создается агентство, которое займется реализацией профильных проектов, следует из постановления президента

Подпись документов
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Новая структура будет отвечать за формирование и подготовку проектов по совершенствованию системы водного хозяйства.

Для реализации проектов агентство будет привлекать иностранные инвестиции, средства международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций.

Содержать агентство будут за счет госбюджета и фонда развития водного хозяйства при министерстве.

Теги:
Сельское хозяйство, Узбекистан, Министерство сельского и водного хозяйства



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