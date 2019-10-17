Соцсеть TikTok набирает обороты в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Китайское приложение для обмена короткими видео TikTok впервые вошло в топ-5 самых скачиваемых в Узбекистане как для iOS, так и для Android, сообщает Spot.uz.
Социальная сеть начала набирать популярность в мире с конца 2017 года. В августе 2019-го у TikTok было свыше 625 млн активных пользователей по всему миру, а само приложение загружали чаще, чем Facebook, YouTube или Twitter.
Как узбекистанцы относятся к социальным сетям - результаты опроса >>
Напомним, в результате последнего опроса выяснилось, что большинство узбекистанцев положительно относятся к социальным сетям.
Топ-5 самых популярных приложений в Узбекистане >>
36% опрошенных указали свой род деятельности - специалист/менеджер среднего звена, 18% - студенты, 9% - неработающий/домохозяйка, 8% - предприниматели. В своих ответах 20% респондентов так же указали род деятельности: бухгалтер, инженер, охранник, пенсионер, проектировщик, финансист, фрилансер.
95% от общего числа респондентов пользуются социальными сетями, из них - 78% ежедневно.