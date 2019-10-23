В Ташкенте запустят коммерческий 5G в 2020 году

После успешного тестирования сети мобильной связи 5G Узбекистан решил осуществить коммерческий запуск уже в скором будущем.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов выступил на Международном форуме "Открытые инновации" и рассказал о запуске коммерческой 5G в 2020 году, сообщает Uznews.

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По его словам, до конца 2020 года все социальные объекты республики, включая школы, дошкольные и медицинские учреждения, а это более 20 тысяч объектов, будут обеспечены широкополосным доступом к сети "Интернет".

"В этом году Узбекистан успешно завершил тестирование сети мобильной связи 5G, и мы поставили себе задачу в следующем году организовать коммерческий запуск сети в Ташкенте", — отметил премьер-министр.

Также Арипов заявил об увеличении числа кибератак в республике: с начала года выявлено около восьми миллионов инцидентов.

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Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит в эти дни на площадке технопарка "Сколково". Он проводится ежегодно с 2012 года. Как ожидается, нынешний форум посетят более 600 спикеров из 90 стран, в том числе из США, Великобритании, Китая, Японии, Франции, Германии.