В Узбекистане появится дата-центр по хранению и обработке данных

Процесс повсеместной информатизации актуализирует необходимость создания высокотехнологичной инфраструктуры хранения и обработки данных, позволяющей обеспечить надежность и снизить уязвимость от киберугроз.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. В Узбекистане планируется создание даты-центра по хранению и обработке данных, сообщает МИД республики.

30 октября посол Узбекистана в Великобритании Саид Рустамов провел переговоры с исполнительным директором британской компании Lapwing Advisers Ltd Дермотом Майесом.

На встрече были обсуждены вопросы практической реализации инвестиционного проекта по созданию в Узбекистане крупного центра хранения и обработки данных, отвечающего международным стандартам.

"Британская сторона отметила поступательную динамику внедрения в Узбекистане информационно-коммуникационных технологий, систем электронного правительства и электронной коммерции, которые способствуют экономическому росту и ускоренному развитию всех сфер", - говорится в сообщении.

По информации МИД, процесс повсеместной информатизации актуализирует необходимость создания высокотехнологичной инфраструктуры хранения и обработки данных, позволяющей обеспечить надежность и бесперебойность доступа к ним, а также снизить уязвимость от киберугроз.

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Как подчеркнул Дермот Майес, в свете ранее достигнутых договоренностей с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Lapwing Advisers Ltd, имеющая большой опыт в сфере инвестиционного консалтинга, успешно завершила этап формирования консорциума участников и инвесторов проекта, в который также войдет еще одна британская компания и японский производитель телекоммуникационного оборудования.

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По итогам встречи достигнута договоренность о визите руководства Lapwing Advisers Ltd и его партнеров по проекту в республику в конце ноября - начале декабря текущего года для согласования сроков начала практической реализации упомянутого проекта, в который иностранная сторона планирует привлечь порядка 300 миллионов долларов.