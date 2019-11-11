Данное явление является готовой виртуальной лабораторной работой, так во время транзита можно выполнять ряд практических работ на определение расстояний до планет и Солнца, а также других небесных объектов.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Сегодня, 11 ноября, в Узбекистане произойдет редкое астрономическое событие – прохождение Меркурия по диску Солнца, сообщает Институт астрономии республики.

"Это явление называется транзитом Меркурия. Будучи одним из редких астрономических событий, оно может наблюдаться 13-14 раз в одно столетие. Предыдущий транзит Меркурия наблюдали в мае 2016 года, а очередной будет только через 13 лет – в 2032 году", - говорится в сообщении.

По этому случаю Астрономический институт организовывает семинар, посвященный данному событию. В нем примут участие ученики специализированных школ.

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Согласно данным, по Ташкентскому времени транзит начнется в 17:36 и продлится до 23:04, планета Меркурий будет находиться между Солнцем и Землей. Приняв во внимание то, что в это время в Узбекистане будет закат Солнца, частично наблюдать данное явление можно будет только на территории республики Каракалпакстан. Транзит Меркурия можно наблюдать на территории материка Северной Америки на восходе Солнца, а в странах Юго-Западной Азии, в Африке и на территории Европейских континентов – во время захода Солнца. В странах, находящихся на территории Южной Америки, есть возможность наблюдать данное явление полностью, на протяжении почти 6 часов.

Астрономический институт Где в Узбекистане сегодня можно увидеть самое редкое астрономическое явление

Для любителей астрономических явлений нужно отметить, что данное событие можно наблюдать в телескоп, но только с использованием специальных фильтров, иначе можно повредить глаза. Если смотреть на Солнце в телескоп, то можно увидеть, как маленький черный круг (Меркурий) медленно проходит по диску Солнца.

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Значение этого явления заключается в том, что оно повлияло на появление правильного научного мировоззрения о Солнечной системе, где гелиоцентрическая теория заменила геоцентрическую. Кроме того, в астрономии данное явление является готовой виртуальной лабораторной работой, так во время транзита можно выполнять ряд практических работ на определение расстояний до планет и Солнца, а также других небесных объектов, оценить орбитальные скорости планет и т.д. Более того, во время транзита можно определить наличие атмосферы у планеты.