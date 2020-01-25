В Каракалпакстане предотвратили факты хищения газа

По итогам работы был произведен перерасчет по шести случаям. В частности, за потребленное "голубое топливо" в объеме более 9,6 тыс кубических метров дополнительно были взысканы средства в размере свыше 6,3 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Сотрудники ООО "Худудгаз Каракалпакстан" совместно с оперативной группой отдела Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан в Нукусе с 3 до 23 января 2020 года провели проверку на соблюдение правил пользования природным газом среди потребителей, сообщает пресс-служба АО "Худудгазтаъминот".

По итогам совместной работы были выявлены 22 случая, связанных с хищением топлива и пренебрежением правилами пользования природным газом.

Среди нарушителей - 20 юридических и 2 физических лица.

Остальные факты в настоящее время изучаются отделом Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан в Нукусе.

Сотрудниками структурных подразделений АО "Худудгазтаъминот" совместно со специалистами Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан на местах продолжают работу по предотвращению правонарушений в системе газоснабжения.