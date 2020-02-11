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Помилованный по указу президента Узбекистана

Хоким Бухары напутствовал помилованных

Пресс-служба хокимията Бухарской области
В Узбекистане
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200211/13439773/Khokim-Bukhary-naputstvoval-pomilovannykh.html

Помимо различных советов, хоким Бухарской области также призвал помилованных вести здоровый образ жизни.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Хоким Бухарской области Уктам Барноев встретился с помилованными президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым гражданами и поручил ответственным лицам оказать содействие в их адаптации к общественной жизни, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Среди 58 граждан, подпавших под действие президентского указа, - двое жителей Бухары, освобожденных условно-досрочно. Встреча с ними прошла 8 февраля. На ней также присутствовали члены семей помилованных и местные чиновники", - информирует журналист.

По его словам, Уктам Барноев выразил надежду, что бывшие узники оправдают доверие президента, найдут свое место в обществе и будут активными участниками происходящих в стране перемен и обновлений.

Кроме того, известный своей причастностью к такому виду спорта как борьба, хоким области призвал помилованных вести здоровый образ жизни. Ответственным лицам даны соответствующие указания по их адаптации к общественной жизни, содействию в поиске достойного места в обществе, оказанию материальной и духовной поддержки и практической помощи в других жизненных вопросах.

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Сами возвратившиеся из пенитенциарных учреждений граждане в свою очередь выразили намерение заниматься общественно-полезным трудом.

Напомним, указ о помиловании подписан главой государства 4 февраля. Под его действие попали 58 граждан, совершившие преступления "по неведению", "чистосердечно раскаявшиеся в содеянном и твердо вставшие на путь исправления". Всего он затронул судьбы 58 человек; 44 из них освобождены из заключения, четырнадцати лицам сокращены сроки лишения свободы. В числе помилованных — две женщины.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, тюрьма, Тюрьма, заключенный, помилование, хокимият, хоким, хоким, Бухара



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