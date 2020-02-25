ООН взяла под международную защиту Бухарского уриала

Делегаты Узбекистана, Таджикистана и Ирана просят делать все возможное, чтобы дикие животные не погибали на автомобильных дорогах и железнодорожных путях.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Разновидность горного козла - Бухарский уриал вошел в список Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных, сообщает пресс-служба ООН.

Такое решение было принято на совещании сторон конвенции в Индии.

Кроме азиатского слона, ягуара, индийской большой дрофы, в конвенцию включены также бородатая малая дрофа, стрепета, антиподовый альбатрос и длиннокрылая акула.

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Делегаты Узбекистана, Таджикистана и Ирана просят делать все возможное, чтобы дикие животные не погибали на автомобильных дорогах и железнодорожных путях.

Бухарские уриалы - дневные животные, большую часть своего времени проводят за употреблением пищи. Территорию не охраняют.

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Уриалы поддерживают стадный образ жизни. Стадо обычно состоит из самок, ягнят и животных-подростков. Взрослые бараны находятся в отдельных группах.

Питаются травянистой и кустарниковой растительностью.