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Горный баран в заповеднике

ООН взяла под международную защиту Бухарского уриала

Лев Устинов
В Узбекистане
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200225/13534126/OON-vzyala-pod-mezhdunarodnuyu-zaschitu-Bukharskogo-uriala.html

Делегаты Узбекистана, Таджикистана и Ирана просят делать все возможное, чтобы дикие животные не погибали на автомобильных дорогах и железнодорожных путях.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Разновидность горного козла - Бухарский уриал вошел в список Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных, сообщает пресс-служба ООН.

Такое решение было принято на совещании сторон конвенции в Индии.

Кроме азиатского слона, ягуара, индийской большой дрофы, в конвенцию включены также бородатая малая дрофа, стрепета, антиподовый альбатрос и длиннокрылая акула. 

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Делегаты Узбекистана, Таджикистана и Ирана просят делать все возможное, чтобы дикие животные не погибали на автомобильных дорогах и железнодорожных путях.

Бухарские уриалы - дневные животные, большую часть своего времени проводят за употреблением пищи. Территорию не охраняют.

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Уриалы поддерживают стадный образ жизни. Стадо обычно состоит из самок, ягнят и животных-подростков. Взрослые бараны находятся в отдельных группах. 

Питаются травянистой и кустарниковой растительностью.

Теги:
ООН, ООН, Узбекистан, Узбекистан, Красная книга, животные, Животные



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