ООН взяла под международную защиту Бухарского уриала

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Разновидность горного козла - Бухарский уриал вошел в список Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных, сообщает пресс-служба ООН.
Такое решение было принято на совещании сторон конвенции в Индии.
Кроме азиатского слона, ягуара, индийской большой дрофы, в конвенцию включены также бородатая малая дрофа, стрепета, антиподовый альбатрос и длиннокрылая акула.
Бухарский питомник "Джейран" просит друзей о помощи >>
Делегаты Узбекистана, Таджикистана и Ирана просят делать все возможное, чтобы дикие животные не погибали на автомобильных дорогах и железнодорожных путях.
Бухарские уриалы - дневные животные, большую часть своего времени проводят за употреблением пищи. Территорию не охраняют.
Мужчина пытался вывезти из Узбекистана рога бухарского оленя >>
Уриалы поддерживают стадный образ жизни. Стадо обычно состоит из самок, ягнят и животных-подростков. Взрослые бараны находятся в отдельных группах.
Питаются травянистой и кустарниковой растительностью.