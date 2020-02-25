В Джизакской области появятся плантации шафрана

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. В торгово-промышленной палате прошла встреча с президентом итальянской компании OPERA SRL Паоло де Анжелис, сообщает пресс-служба ТПП.

Обсудили планы по реализации совместного проекта в Бахмальском районе Джизакской области. Инициатива предусматривает организацию плантаций шафрана площадью 400 га. Предварительная оценка стоимости инвестиционного проекта составляет порядка $20 млн.

Для справки: рынок шафрана на сегодняшний день ориентирован на потребности кулинарии, фармацевтики и парфюмерии. Его средняя стоимость составляет от 8 до 30 тысяч евро за 1 кг - чем выше качество конечного продукта, тем выше цена продажи.

Практика выращивания этого растения в Узбекистане уже существует. В конце лета 2017 года в Узбекистан из Голландии было завезено 36 тонн луковиц шафрана. Первые шафрановые плантации появились в Кашкадарье.

Инициативу выращивать шафран на плантациях в регионах страны озвучил Шавкат Мирзиёев во время поездки в Кашкадарьинскую область. Президент отметил пользу шафрана и дал специалистам сферы рекомендации по увеличению видов и расширению плантаций подобных растений.