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Airbus A318 компании AZUR air

В Ташкенте экстренно сел самолет, летевший из Гоа

AFP PHOTO / PHILIPPE HUGUEN
В Узбекистане
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58510
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200306/13612562/V-Tashkente-ekstrenno-sel-samolet-letevshiy-iz-Goa.html

Самолет приземлился в международном аэропорту имени Ислама Каримова  и вызвал карету скорой помощи к трапу.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. В Ташкенте экстренно сел самолет, летевший из Гоа из-за больного пассажира, сообщает "Новости Ташкентского неба".

"Самолет, летевший из Гоа в Самару, был вынужден прервать полет и срочно уйти на запасной аэропорт", - говорится в сообщении.

Экипаж принял решение уходить на запасной аэропорт - международный аэропорт имени Ислама Каримова  в Ташкенте, и вызвал карету скорой помощи к трапу самолета.

Самолет рейса Москва-Ташкент вернулся в аэропорт из-за здоровья пассажира >>

Напомним, в декабре самолет, направляющийся рейсом Москва-Ташкент HY-602, вернулся обратно в аэропорт Внуково из-за ухудшения здоровья пассажира.

Самолет благополучно приземлился, пассажиру оказана необходимая помощь.

Теги:
пассажиры, Самара, Аэропорт Ташкента, аэропорт Ташкента, аэропорт, Ташкент, Ташкент, аварийная посадка, посадка, самолет, Самолет



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