Самолет приземлился в международном аэропорту имени Ислама Каримова и вызвал карету скорой помощи к трапу.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. В Ташкенте экстренно сел самолет, летевший из Гоа из-за больного пассажира, сообщает "Новости Ташкентского неба".

"Самолет, летевший из Гоа в Самару, был вынужден прервать полет и срочно уйти на запасной аэропорт", - говорится в сообщении.

Экипаж принял решение уходить на запасной аэропорт - международный аэропорт имени Ислама Каримова в Ташкенте, и вызвал карету скорой помощи к трапу самолета.

Самолет рейса Москва-Ташкент вернулся в аэропорт из-за здоровья пассажира >>

Напомним, в декабре самолет, направляющийся рейсом Москва-Ташкент HY-602, вернулся обратно в аэропорт Внуково из-за ухудшения здоровья пассажира.

Самолет благополучно приземлился, пассажиру оказана необходимая помощь.