В течение двух лет намечено обеспечить высокоскоростным подключением к Интернету более 1500 социальных объектов.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Вчера, 10 марта, президент Узбекистана ознакомился с внедрением системы "Цифровой Ташкент" и дал множество поручений, сообщает пресс-служба.

В частности, Шавкат Мирзиёев обсудил внедрение ряда новых систем, в том числе единого электронного билета для проезда в городском общественном транспорте, электронной медицинской карты, "Детский сад", "Дистанционное образование" и "Строительный надзор", уже в 2020 году.

Пресс-служба "Цифровой Ташкент": президент обсудил внедрение новых систем

"15 специализированных медицинских центров, 11 многопрофильных объединений и 62 поликлиники Ташкента будут подключены к информационным системам "Единая электронная медицинская карта" и "Электронная поликлиника" с интеграцией частных клиник", - говорится в сообщении.

Пресс-служба "Цифровой Ташкент": президент обсудил внедрение новых систем

Также глава республики затронул вопросы повышения качества государственных услуг, оказываемых через систему "Электронное правительство", ускорения цифровизации госуслуг, а также обеспечения открытости и прозрачности деятельности госорганов и организаций.

"Главная задача - подключить все государственные учреждения к сетям высокоскоростной передачи данных и обеспечить их современными компьютерными технологиями", - говорится в публикации.

В течение двух лет намечено обеспечить высокоскоростным подключением к Интернету более 1 500 социальных объектов.

Старогородская часть Ташкента превратится в зону шопинга >>

Напомним, также Шавкат Мирзиёев вчера заявил, что в Ташкенте старая часть города превратится в зону туризма и шопинга в историческом антураже.

Также был обсужден проект строительства нового здания Национального архива.