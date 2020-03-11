10:14 11 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.91
  • EUR10721.36
  • USD9500.54
Поиск
Цифровой Ташкент: президент обсудил внедрение новых систем

"Цифровой Ташкент": президент обсудил внедрение новых систем

Пресс-служба
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
41 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200311/13640457/Tsifrovoy-Tashkent-prezident-obsudil-vnedrenie-novykh-sistem.html

В течение двух лет намечено обеспечить высокоскоростным подключением к Интернету более 1500 социальных объектов.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Вчера, 10 марта, президент Узбекистана ознакомился с внедрением системы "Цифровой Ташкент" и дал множество поручений, сообщает пресс-служба.

В частности, Шавкат Мирзиёев обсудил внедрение ряда новых систем, в том числе единого электронного билета для проезда в городском общественном транспорте, электронной медицинской карты, "Детский сад", "Дистанционное образование" и "Строительный надзор", уже в 2020 году.

Цифровой Ташкент: президент обсудил внедрение новых систем
Пресс-служба
"Цифровой Ташкент": президент обсудил внедрение новых систем

"15 специализированных медицинских центров, 11 многопрофильных объединений и 62 поликлиники Ташкента будут подключены к информационным системам "Единая электронная медицинская карта" и "Электронная поликлиника" с интеграцией частных клиник", - говорится в сообщении.

Цифровой Ташкент: президент обсудил внедрение новых систем
Пресс-служба
"Цифровой Ташкент": президент обсудил внедрение новых систем

Также глава республики затронул вопросы повышения качества государственных услуг, оказываемых через систему "Электронное правительство", ускорения цифровизации госуслуг, а также обеспечения открытости и прозрачности деятельности госорганов и организаций.

"Главная задача - подключить все государственные учреждения к сетям высокоскоростной передачи данных и обеспечить их современными компьютерными технологиями", - говорится в публикации.

В течение двух лет намечено обеспечить высокоскоростным подключением к Интернету более 1 500 социальных объектов.

Старогородская часть Ташкента превратится в зону шопинга >>

Напомним, также Шавкат Мирзиёев вчера заявил, что в Ташкенте старая часть города превратится в зону туризма и шопинга в историческом антураже. 

Также был обсужден проект строительства нового здания Национального архива.

Теги:
IT-технологии, технологии, Экономика, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Царство льда и снега: Антарктика глазами российских моряков — фотолента
Монгольский треугольник, где нет коронавируса
Тайна "монгольского треугольника": почему в ЦА нет коронавируса — видео
Образ узбекской женщины на протяжении столетия
Как изменились женщины в Узбекистане за один век

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться