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Нацгвардия и МВД провели совместные учения

Миссия - обезвредить: совместные учения Нацгвардии и МВД

Пресс-служба Национальной гвардии
В Узбекистане
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16010
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200427/14006497/Obnaruzhit-i-obezvredit-voennosluzhaschie-Natsgvardii-i-MVD-proveli-ucheniya.html

Подразделениями специального назначения Национальной гвардии и МВД Узбекистана были проведены совместные учения по тактико-специальной подготовке.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Это первые совместные учения двух силовых структур, сообщили в пресс-службе Нацгвардии. 

Участие в постановке принимали сотрудники подразделений мобильных отрядов оперативного назначения МВД, военнослужащие специальных батальонов Управления Национальной гвардии по городу Ташкенту, начальники кафедр Военно-технического института, руководство и представители преподавательского состава Специализированного учебного центра Национальной гвардии.

МВД и Нацгвардия провели совместные учения
Пресс-служба Национальной гвардии
МВД и Нацгвардия провели совместные учения

Военнослужащие Нацгвардии продемонстрировали элементы горно-высотной подготовки, тактику штурма автобуса по освобождению заложников и уничтожению террористов, способы ведения огня из стрелкового оружия применительно к ближнему бою (в городских условиях).

Пресс-служба Нацгвардии
Учения нацелены на организацию совместного планирования специальных действий, выработку методики работы во взаимодействии должностных лиц соответствующих структур.

Также было проведено показательное занятие по теме "Освобождение заложников и ликвидация террористов в многоэтажном здании".

Учения призваны организовать совместное планирование специальных действий, выработку методики работы во взаимодействии должностных лиц соответствующих структур, а также тренировку подразделений по выполнению антитеррористических задач при проведении специальных операций по обнаружению и уничтожению вооруженных террористов.

Теги:
военные учения, МВД, Национальная гвардия Узбекистана, Военнослужащие



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