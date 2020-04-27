Миссия - обезвредить: совместные учения Нацгвардии и МВД

Подразделениями специального назначения Национальной гвардии и МВД Узбекистана были проведены совместные учения по тактико-специальной подготовке.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Это первые совместные учения двух силовых структур, сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

Участие в постановке принимали сотрудники подразделений мобильных отрядов оперативного назначения МВД, военнослужащие специальных батальонов Управления Национальной гвардии по городу Ташкенту, начальники кафедр Военно-технического института, руководство и представители преподавательского состава Специализированного учебного центра Национальной гвардии.

Пресс-служба Национальной гвардии МВД и Нацгвардия провели совместные учения

Военнослужащие Нацгвардии продемонстрировали элементы горно-высотной подготовки, тактику штурма автобуса по освобождению заложников и уничтожению террористов, способы ведения огня из стрелкового оружия применительно к ближнему бою (в городских условиях).

Пресс-служба Нацгвардии Учения нацелены на организацию совместного планирования специальных действий, выработку методики работы во взаимодействии должностных лиц соответствующих структур.

Также было проведено показательное занятие по теме "Освобождение заложников и ликвидация террористов в многоэтажном здании".

Учения призваны организовать совместное планирование специальных действий, выработку методики работы во взаимодействии должностных лиц соответствующих структур, а также тренировку подразделений по выполнению антитеррористических задач при проведении специальных операций по обнаружению и уничтожению вооруженных террористов.