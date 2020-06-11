Минюст пересмотрит права чиновников открывать счета в зарубежных банках

Будут пересмотрены положения законопроекта, позволяющие занимать должности в одних и тех же госучреждениях лицам, состоящим в близком родстве, если их служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Специалисты министерства юстиции в рамках пресс-конференции разъяснили журналистам суть и значение проекта закона "О государственной гражданской службе".

Документ призван создать правовые условия для регулирования отношений в области государственной гражданской службы, отметили в ведомстве.

В Узбекистане действует уполномоченный орган по вопросам государственной гражданской службы - Агентство развития государственной службы при президенте республики. Структура ответственна за реализацию единой государственной политики в сфере управления персоналом и развития человеческих ресурсов в госорганах.

Однако в настоящее время отсутствует закон прямого действия, который обеспечивал бы комплексное правовое регулирование государственной гражданской службы, в том числе процедуры открытого независимого конкурсного отбора кандидатов, отметили в Минюсте. Нет также правовой основы для определения критериев оценки эффективности работы и компетенций государственных служащих, требований к их квалификации.

Разработанный законопроект не распространяются либо частично распространяются на отдельную категорию должностных лиц в связи со спецификой их правового статуса, порядка избрания (назначения) и деятельности, определенных конституцией страны и соответствующими законами (члены парламента, депутаты представительных органов, судьи и др.).

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По мнению специалистов, в законопроекте не содержатся нормы, исключающие какие-либо категории госслужащих из системы обязательного декларирования доходов и имущества. Статья 3 проекта определяет только сферу его применения, так как проект наряду с декларированием, регламентирует широкий круг других вопросов госслужбы. Однако, это ни в коей мере не свидетельствует об исключении какой-либо категории должностных лиц из системы обязательного декларирования или иных общих принципов госслужбы.

Министерство юстиции Узбекистана Обсуждение проекта закона "О государственной гражданской службе"

Кроме того, проект предусматривает, что в отношении членов правительства, председателя и членов совета министров Каракалпакстана, хокимов он применяется в части, не урегулированной другими законодательными актами.

В ходе мероприятия подчеркивалось, что с учетом общественного мнения и зарубежного опыта будут пересмотрены положения законопроекта, позволяющие занимать должности в одних и тех же государственных учреждениях лицам, состоящим в близком родстве, если их служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

Министерство юстиции Узбекистана Обсуждение проекта закона "О государственной гражданской службе"

Предусмотрено дополнительное изучение вопросов о праве чиновников и членов их семей открывать счета в зарубежных банках, хранить ценности и владеть недвижимостью за границей.