В МЧС предупредили об опасности схода селей

Спасатели просят жителей быть бдительными и в случае возникновения аварийных ситуаций звонить по горячему номеру МЧС.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям республики предупредили жителей предгорных и горных районов страны о том, что с 26 по 28 июня на этих территориях возможен сход селей.

"Соотечественников, проживающих непосредственно на таких территориях, просим проявлять бдительность и соблюдать все меры предосторожности. В случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций, обращаться на короткий номер 1050", - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, чуть более месяца назад мощный селевой поток накрыл территорию Навоийской области, в этой связи эвакуированы 300 местных жителей.

Тогда в результате наводнения частично были повреждены четыре дома.