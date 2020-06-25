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В МЧС предупредили об опасности схода селей

Фото: Kun.uz
В Узбекистане
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200625/14409462/V-MChS-predupredili-ob-opasnosti-skhoda-seley.html

Спасатели просят жителей быть бдительными и в случае возникновения аварийных ситуаций звонить по горячему номеру МЧС.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям республики предупредили жителей предгорных и горных районов страны о том, что с 26 по 28 июня на этих территориях возможен сход селей.  

"Соотечественников, проживающих непосредственно на таких территориях, просим проявлять бдительность и соблюдать все меры предосторожности. В случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций, обращаться на короткий номер 1050", - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, чуть более месяца назад мощный селевой поток накрыл территорию Навоийской области, в этой связи эвакуированы 300 местных жителей.

Тогда в результате наводнения частично были повреждены четыре дома.

Теги:
штормовое предупреждение, Узбекистан, МЧС Узбекистана, селевые потоки



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