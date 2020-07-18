Определено цифровое будущее Ташкента – постановление

Сектор здравоохранения сможет получать данные о видах заболеваний, общем количестве больничных мест и свободных койко-мест, а также передвижении автомобилей скорой помощи.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Принято постановление, согласно которому установлен порядок электронного сотрудничества госорганов и организаций в рамках программы "Цифровой Ташкент", сообщают в Министерстве юстиции.

Кроме того, утвержден план-график внедрения географической информационно-аналитической системы Ташкента. В режиме реального времени будет оцениваться состояние социально-экономического развития столицы.

Отмечается, что администрация Ташкента обеспечит непрерывную работу геоинформационной системы. Все ее данные будут использованы во время проведения экономического анализа и прогнозирования и предоставлены по секторам.

В частности, здравоохранение сможет получать данные о видах заболеваний, общем количестве больничных мест, а также передвижении автомобилей скорой помощи.

Напомним: в мае этого года прошло совещание с участием президента Узбекистана, в ходе которого были обсуждены вопросы по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства. Известно, что в будущем будет реализовано 104 проекта на сумму 1,3 триллиона сумов в рамках электронного правительства, 87 проектов на сумму 5,3 триллиона сумов в реальном секторе экономики, 35 – на сумму 15,1 триллиона сумов в сфере телекоммуникаций, 18 – по IT-паркам и 24 проекта в аграрном секторе.