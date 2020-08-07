Должностные лица в Ташкенте присвоили деньги, выделенные для безработных

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Должностные лица в Ташкенте присвоили себе часть бюджетных средств, которые были выделены на оплату труда безработных, привлеченных к общественным работам. Сумма ущерба составила 36,2 млн сумов, сообщили в Генпрокуратуре республики.

В ходе следствия выяснилось, что председатель махаллинского схода граждан и инспектор районного Центра содействия занятости подделали документы, указав, что к общественным работам привлекались 26 граждан, обратившихся в Центр содействия занятости. На самом деле эти люди не были включены в списки безработных. Таким образом, должностные лица расхитили 36,2 млн сумов.

По данному факту в отношении председателя МСГ возбуждено уголовное дело по статье "Хищение путем присвоения или растраты организованной группой или в ее интересах, с использованием средств компьютерной техники", в отношении инспектора районного ЦСЗ - по статье "Должностной подлог, то есть внесение должностным лицом органа самоуправления граждан из корыстной или иной заинтересованности заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, подделка или составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшие существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам".

В Узбекистане из-за пандемии число безработных выросло почти до 2 миллионов >>

Аналогичное преступление произошло недавно в Наманганской области. Там сотрудники Центра содействия занятости населения также присвоили бюджетные средства.

По данным следствия, должностные лица подделывали документы, в которых указывали, что 204 гражданина, которые обратились в центр, были привлечены к общественным работам. На деле никто ни к кому не обращался.