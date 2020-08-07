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Должностные лица в Ташкенте присвоили деньги, выделенные для безработных

Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200807/14722901/Dolzhnostnye-litsa-v-Tashkente-prisvoili-dengi-vydelennye-dlya-bezrabotnykh.html

Председатель махаллинского схода граждан и сотрудник районного Центра содействия занятости привлечены к уголовной ответственности.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Должностные лица в Ташкенте присвоили себе часть бюджетных средств, которые были выделены на оплату труда безработных, привлеченных к общественным работам. Сумма ущерба составила 36,2 млн сумов, сообщили в Генпрокуратуре республики.

Центр занятости
© Sputnik / Валерий Мельников
В Намангане сотрудники центра занятности присвоили 216 млн сумов

В ходе следствия выяснилось, что председатель махаллинского схода граждан и инспектор районного Центра содействия занятости подделали документы, указав, что к общественным работам привлекались 26 граждан, обратившихся в Центр содействия занятости. На самом деле эти люди не были включены в списки безработных. Таким образом, должностные лица расхитили 36,2 млн сумов. 

По данному факту в отношении председателя МСГ возбуждено уголовное дело по статье "Хищение путем присвоения или растраты организованной группой или в ее интересах, с использованием средств компьютерной техники", в отношении инспектора районного ЦСЗ - по статье "Должностной подлог, то есть внесение должностным лицом органа самоуправления граждан из корыстной или иной заинтересованности заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, подделка или составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшие существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам".

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Аналогичное преступление произошло недавно в Наманганской области. Там сотрудники Центра содействия занятости населения также присвоили бюджетные средства.

По данным следствия, должностные лица подделывали документы, в которых указывали, что 204 гражданина, которые обратились в центр, были привлечены к общественным работам. На деле никто ни к кому не обращался.

Теги:
уголовное дело, Генеральная прокуратура Узбекистана, хищение, Бюджет, Ташкент, Узбекистан



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